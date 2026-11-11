Беглов рассчитывает на активность петербуржцев во время прямой линии 19 ноября

Господин Беглов лично пригласил петербуржцев к разговору. Он заявил, что традиционно ждет вопросов на темы транспорта и благоустройства, образования и медицины, поддержки семей. Отправить их можно, к примеру, на официальную страницу градоначальника в «Максе».