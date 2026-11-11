Беглов рассчитывает на активность петербуржцев во время прямой линии 19 ноября
Прямая линия в телеэфире с участием губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова состоится в четверг, 19 ноября. Трансляция начнется в 14:00 на телеканале «Санкт-Петербург» и будет доступна в социальной сети «ВКонтакте».
Господин Беглов лично пригласил петербуржцев к разговору. Он заявил, что традиционно ждет вопросов на темы транспорта и благоустройства, образования и медицины, поддержки семей. Отправить их можно, к примеру, на официальную страницу градоначальника в «Максе».
Губернатор отметил, что рассчитывает на активность жителей города.
«Именно обращения петербуржцев, живая заинтересованность в развитии нашего любимого города помогают нам вместе делать Петербург лучше»,— подчеркнул господин Беглов в своем сообщении.