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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Северо-Запад

Беглов рассчитывает на активность петербуржцев во время прямой линии 19 ноября

Прямая линия в телеэфире с участием губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова состоится в четверг, 19 ноября. Трансляция начнется в 14:00 на телеканале «Санкт-Петербург» и будет доступна в социальной сети «ВКонтакте».
Беглов ждет вопросов от петербуржцев

Беглов ждет вопросов от петербуржцев

Евгений Павленко / Коммерсантъ

Господин Беглов лично пригласил петербуржцев к разговору. Он заявил, что традиционно ждет вопросов на темы транспорта и благоустройства, образования и медицины, поддержки семей. Отправить их можно, к примеру, на официальную страницу градоначальника в «Максе».
Губернатор отметил, что рассчитывает на активность жителей города.
«Именно обращения петербуржцев, живая заинтересованность в развитии нашего любимого города помогают нам вместе делать Петербург лучше»,— подчеркнул господин Беглов в своем сообщении.