По решению суда в Сочи снесут апарт-отель

Общая площадь застройки составляет 662,9 кв. м. Из них 151,7 кв. м выходят за границы предоставленного земельного участка, еще 32,38 кв. м расположены в полосе отвода железнодорожных путей. Кроме того, при реконструкции изменили контур здания, увеличили его площадь и перепланировали внутренние помещения. Разрешительные документы на проведение этих работ отсутствуют.