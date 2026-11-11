По решению суда в Сочи снесут апарт-отель
В Сочи суд обязал снести двухэтажное здание апарт-отеля в Хостинском районе, признав его самовольной постройкой. Право собственности ответчиков на расположенные в нем апартаменты признано отсутствующим. Решение Краснодарского краевого суда вступило в законную силу, сообщила объединенная пресс-служба судов Кубани.
Как установила судебная инстанция, здание находится на арендованном земельном участке, вид разрешенного использования которого — общественное питание. В 2006 году на участке выдали разрешение на строительство кафе, однако впоследствии в здании разместили апарт-отель. Оно разделено на 28 помещений, зарегистрированных в собственности ответчиков.
Общая площадь застройки составляет 662,9 кв. м. Из них 151,7 кв. м выходят за границы предоставленного земельного участка, еще 32,38 кв. м расположены в полосе отвода железнодорожных путей. Кроме того, при реконструкции изменили контур здания, увеличили его площадь и перепланировали внутренние помещения. Разрешительные документы на проведение этих работ отсутствуют.
Суд признал самовольной постройкой капитальное здание вместе с примыкающими к нему дополнительными строениями и обязал ответчиков демонтировать объект. За каждый день просрочки исполнения решения в пользу администрации Сочи будет взыскиваться судебная неустойка в размере 50 тыс. руб.