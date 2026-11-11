«Орелводоканал» уличили в затягивании оплаты по контрактам
Муниципальное предприятие «Орелводоканал» допустило несоблюдение сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого предпринимательства. Об этом 11 ноября рассказали в региональном управлении ФАС. По закону срок оплаты заказчиком товара, работы или услуги должен составлять не более семи рабочих дней с даты приемки, но по ряду контрактов организация производила платежи на восьмой день и позднее, пояснили в ведомстве.
«Факты нарушений подтверждены совокупностью доказательств и документов, включая акты приемки, счетафактуры и платежные поручения»,— заявили в УФАС.
Антимонопольщики признали «Орелводоканал» виновным в нарушении порядка осуществления закупок (ст. 7.30.4 КоАП РФ). Муниципальному предприятию назначили штраф в размере 50 тыс. руб.
«Денежные средства уже поступили в бюджет Российской Федерации»,— уточнили в управлении ФАС по Орловской области.
В начале ноября «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в Белгородской области государственное учреждение «Управление капитального строительства» (УКС) в статусе госзаказчика также просрочило оплату по ряду договоров. Длительность просрочек составила от 3 до 25 рабочих дней. В отношении ответственного должностного лица было вынесено «постановление о наказании». Как сообщили в региональном УФАС, «учитывая, что нарушение допущено впервые и не повлекло вреда, назначено предупреждение», штрафа не последовало.