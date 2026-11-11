«Орелводоканал» уличили в затягивании оплаты по контрактам

Муниципальное предприятие «Орелводоканал» допустило несоблюдение сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого предпринимательства. Об этом 11 ноября рассказали в региональном управлении ФАС. По закону срок оплаты заказчиком товара, работы или услуги должен составлять не более семи рабочих дней с даты приемки, но по ряду контрактов организация производила платежи на восьмой день и позднее, пояснили в ведомстве.