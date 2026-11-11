Пермские энергетики «Т Плюс» познакомили делегацию ПАО «Татнефть» с передовыми решениями в теплоснабжении

В результате применения АСУТ время реагирования диспетчера на нештатные ситуации и принятия мер для их устранения сократилось, в среднем, на 30 минут. Кроме того, сформирована устойчивая тенденция к снижению потерь тепловой энергии (теплоносителя) в технологическом процессе теплоснабжения за счёт более быстрого выявления и исправления отклонений.