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ПрикамьеНовости компаний

Пермские энергетики «Т Плюс» познакомили делегацию ПАО «Татнефть» с передовыми решениями в теплоснабжении

Пермский филиал «Т Плюс» в ходе деловой поездки посетили представители ПАО «Татнефть». Гости осмотрели Пермскую ТЭЦ-9, оперативно-диспетчерскую службу (ОДС) Пермских тепловых сетей, новую блочно-модульную котельную в микрорайоне Чапаевский и насосную станцию ПН-500. Каждый из этих объектов является важным элементом процесса производства и передачи теплоэнергии, который управляется с помощью современных технологий.
На Пермской ТЭЦ-9 участники делегации увидели модернизированное оборудование нового энергоблока в составе двух турбоагрегатов общей мощностью 189,9 МВт. Модернизация проведена по государственной программе обновления тепловой генерации (ДПМ-2). В числе достигнутых эффектов — снижение расхода природного газа и рост выработки электроэнергии.
В ОДС Пермских тепловых сетей гостям продемонстрировали работу автоматизированной системы управления теплоснабжением (АСУТ). Это разработка «Т Плюс», реализованная в 2024 году на основе российского программного обеспечения. Комплекс позволяет в режиме онлайн отслеживать ситуацию с теплоснабжением в Перми и Краснокамске.
«Мы показали весь процесс теплоснабжения — от генерации до управления режимами подачи тепла для жилых домов и соцобъектов. Каждый этап производства контролируется с помощью современных цифровых технологий. Обмен опытом помогает нам развиваться и находить новые точки роста», — отметил главный инженер Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Михаил Вепрёв.
В результате применения АСУТ время реагирования диспетчера на нештатные ситуации и принятия мер для их устранения сократилось, в среднем, на 30 минут. Кроме того, сформирована устойчивая тенденция к снижению потерь тепловой энергии (теплоносителя) в технологическом процессе теплоснабжения за счёт более быстрого выявления и исправления отклонений.
«Для нас, как для компании, которая активно занимается цифровизацией производственных процессов, реализованный в Перми подход — управление инфраструктурой на основе данных в режиме онлайн — близок и понятен. Увиденное нами в Пермском крае подтверждает: пермские энергетики выстроили работающую модель, которую интересно изучать и перенимать. Благодарим коллег за открытость и содержательный обмен опытом», – отметил генеральный директор ООО «РЕНН-К» Рустем Хуснутдинов (куратор направления сервиса машин и оборудования для ПАО «Татнефть»).

О Пермском филиале «Т Плюс»

Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7.

О группе «Т Плюс»

Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,4 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 189 тысяч.

В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает свыше 13 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находятся 52 электростанции, более 500 котельных.

ПАО «Т плюс»Реклама