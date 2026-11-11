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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Кавказ

В Карачаево-Черкесии засеяли 72% площадей под озимые культуры

В Карачаево-Черкесии озимыми культурами засеяли 11,3 тыс. га, что составляет 72,2% от запланированного объема. Всего в республике под осенний сев отведено около 16 тыс. га. Об этом сообщает глава республики Рашид Темрезов.
Посевная кампания продолжается в Абазинском, Прикубанском, Ногайском и Хабезском районах. Аграрии сеют озимую пшеницу и ячмень, а также рапс. Последнюю культуру в республике не выращивали в рамках озимого сева в прошлом году.
По информации главы республики, хозяйства полностью обеспечены семенами зерновых озимых культур и топливом. Используемый семенной материал на 100% представлен отечественными сортами.
Наталья Белоштейн