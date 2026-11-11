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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
ПрикамьеНовости компаний

«Т Плюс»: по закону парковка вблизи теплосетевых объектов запрещена

Пермские тепловые сети напоминают автомобилистам: парковка вблизи центральных тепловых пунктов (ЦТП) и насосных станций запрещена, так как создаёт серьёзные помехи для обслуживания коммуникаций в отопительном сезоне. Охранная зона у таких объектов составляет 3 метра в каждую сторону. Кроме того, во время зимних осадков с крыш зданий возможен сход снега и наледи. Оставленная с нарушением машина может получить серьёзные повреждения.
«Вблизи наших теплосетевых объектов неслучайно предусмотрена рабочая охранная зона – не менее 3 метров в каждую сторону. Просим автомобилистов быть более ответственными и не парковаться вблизи ЦТП и насосных станций, чтобы не затруднять работу энергетиков», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.
ЦТП, насосные станции и люки тепловых камер – часть городской теплоснабжающей инфраструктуры, расположенной возле жилых домов, автодорог и тротуаров. Жителям – как автовладельцам, так и пешеходам – рекомендуется быть максимально внимательными вблизи таких локаций: не заходить и не залезать внутрь, не проходить и не проезжать через скопление пара или разлив горячей воды. Соблюдая эти простые правила, жители смогут избежать травм и порчи своего имущества.
В Перми энергетики «Т Плюс» обслуживают свыше 2 тыс. км тепловых сетей, 12 насосных станций, 380 центральных тепловых пунктов. Компания отвечает за подачу тепла и горячей и воды в более чем 900 учреждений: детские сады, школы, колледжи, вузы, больницы, поликлиники, а также жителям 5,2 тыс. многоквартирных домов.

О Пермском филиале «Т Плюс»

Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7.

О группе «Т Плюс»

Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,4 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 189 тысяч.

В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает свыше 13 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находятся 52 электростанции, более 500 котельных.

ПАО «Т плюс»Реклама