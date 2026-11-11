Филиал «Россетей» займется освещением тамбовских дорог за 147 млн рублей

По данным Rusprofile, ПАО «Россети Центр» зарегистрировано в Москве в декабре 2004 года. Компания занимается передачей электроэнергии, ее уставный капитал составляет 4,2 млрд руб. Генеральным директором является Борис Эбзеев. По собственным данным, ПАО «Россети Центр» входит в группу «Россети», контрольный пакет акций которой (77,02%) принадлежит государству. Остальные акционеры в приведенных сведениях не раскрываются. По итогам 2025 года выручка общества составила 150 млрд руб., увеличившись на 13,6% по сравнению с 2024 годом (132 млрд руб.). Чистая прибыль выросла на 28,2% — с 7,8 млрд руб. до 10 млрд руб. Компания представлена в 11 регионах, включая Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Орловскую и Тамбовскую области.