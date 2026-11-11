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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Черноземье

Филиал «Россетей» займется освещением тамбовских дорог за 147 млн рублей

ОКУ «Тамбовавтодор» заключило с местным филиалом ПАО «Россети Центр» — «Тамбовэнерго» контракт на содержание элементов линий электроосвещения на региональных и межмуниципальных дорогах. Стоимость подряда составила 147,4 млн руб., что соответствует начальной цене. Информация о заключении контракта размещена на портале госзакупок.

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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Электронный аукцион признали несостоявшимся, поскольку на участие в нем поступила только одна заявка. Она соответствовала требованиям закупки, поэтому контракт заключили с единственным претендентом.
Согласно документации, подрядчику предстоит обеспечивать бесперебойную работу и обслуживание электросетей и светового оборудования на региональных трассах с 1 декабря 2026 года по 30 ноября 2027 года. В обязанности исполнителя также входит оплата электроэнергии, потребляемой линиями наружного освещения на подведомственных объектах. Кроме того, контракт предусматривает замену 931 светильника на современные энергоэффективные светодиодные аналоги на десяти участках дорог в границах области, а также монтаж и обновление 16 шкафов управления наружным освещением.
Финансирование осуществляется из средств регионального бюджета.

По данным Rusprofile, ПАО «Россети Центр» зарегистрировано в Москве в декабре 2004 года. Компания занимается передачей электроэнергии, ее уставный капитал составляет 4,2 млрд руб. Генеральным директором является Борис Эбзеев. По собственным данным, ПАО «Россети Центр» входит в группу «Россети», контрольный пакет акций которой (77,02%) принадлежит государству. Остальные акционеры в приведенных сведениях не раскрываются. По итогам 2025 года выручка общества составила 150 млрд руб., увеличившись на 13,6% по сравнению с 2024 годом (132 млрд руб.). Чистая прибыль выросла на 28,2% — с 7,8 млрд руб. до 10 млрд руб. Компания представлена в 11 регионах, включая Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Орловскую и Тамбовскую области.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Тамбовавтодор» отменил два электронных конкурса на ремонт почти 43 км региональной дороги Р-208 «Тамбов — Пенза» — Рассказово — Уварово — Мучкапский. Совокупная начальная цена контрактов составляла 2,1 млрд руб. Обе закупки аннулированы по решению заказчика до подведения итогов. Новые торги еще не объявили.
Мария Свиридова