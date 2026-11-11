В Чувашии дополнительно выделили 986,4 млн рублей на развитие сельского хозяйства

Из этой суммы 425,7 млн руб. направят на приобретение сельскохозяйственной техники, 414,2 млн руб. — на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Еще 119 млн руб. предусмотрено на поддержку племенного животноводства, 72 млн руб. — на возмещение части затрат на производство зерна. Кроме того, 25,9 млн руб. выделят на приобретение оборудования для глубокой переработки, 9 млн руб. — на поддержку производства овощей.