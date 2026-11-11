В Чувашии дополнительно выделили 986,4 млн рублей на развитие сельского хозяйства
Правительство Чувашии увеличило финансирование программы развития сельского хозяйства на 2026–2028 годы. Из республиканского бюджета дополнительно выделят 986,4 млн руб., сообщил пресс-центр правительства республики.
Из этой суммы 425,7 млн руб. направят на приобретение сельскохозяйственной техники, 414,2 млн руб. — на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Еще 119 млн руб. предусмотрено на поддержку племенного животноводства, 72 млн руб. — на возмещение части затрат на производство зерна. Кроме того, 25,9 млн руб. выделят на приобретение оборудования для глубокой переработки, 9 млн руб. — на поддержку производства овощей.
По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства Андрея Макушева, при отборе получателей субсидий теперь будут учитывать эффективность сельхозпроизводителей, их мотивацию и наличие предприятия в реестре ответственных субъектов предпринимательской деятельности.