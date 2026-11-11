Проект мемориала героям Ленинградской битвы одобрили в Смольном
Подготовительная работа перед началом возведения мемориала героям Ленинградской битвы завершена. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на совещании с членами городского правительства.
Итогом этих работ, по словам градоначальника, стал согласованный проект постановления о создании мемориала в честь героев Ленинградской битвы на Пулковских высотах.
«Согласовали все юридические и градостроительные вопросы. Постановление — последний шаг к началу строительных работ»,— подчеркнул господин Беглов.
Первый этап создания мемориального комплекса должны завершить к 9 августа 2029 года. В рамках работ второго этапа губернатор поручил проработать использование Пулковского водохранилища.