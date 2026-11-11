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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Северо-Запад

Проект мемориала героям Ленинградской битвы одобрили в Смольном

Подготовительная работа перед началом возведения мемориала героям Ленинградской битвы завершена. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на совещании с членами городского правительства.
Беглов поручил завершить первый этап возведения мемориала к 9 августа 2029 года

Беглов поручил завершить первый этап возведения мемориала к 9 августа 2029 года

Евгений Павленко / Коммерсантъ

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Итогом этих работ, по словам градоначальника, стал согласованный проект постановления о создании мемориала в честь героев Ленинградской битвы на Пулковских высотах.
«Согласовали все юридические и градостроительные вопросы. Постановление — последний шаг к началу строительных работ»,— подчеркнул господин Беглов.
Первый этап создания мемориального комплекса должны завершить к 9 августа 2029 года. В рамках работ второго этапа губернатор поручил проработать использование Пулковского водохранилища.
Денис Петров