В Чувашии субсидии на оплату ЖКУ в среднем вырастут на 11,45%
В Чувашии в IV квартале этого года увеличится размер республиканского стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемого для расчета субсидий населению. В среднем по республике показатель вырастет на 11,45%, сообщил пресс-центр правительства Чувашии.
При расчете нормативов учли повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 октября.
За девять месяцев этого года субсидии получили 4,7 тыс. семей на общую сумму 50,9 млн руб. В их числе 1,5 тыс. семей с одним или двумя детьми и 761 многодетная семья. Среднемесячный размер выплаты на одну семью составил 1 тыс. руб.
В республиканском бюджете на этот год на эту меру поддержки предусмотрено 114,8 млн руб.