В Чувашии субсидии на оплату ЖКУ в среднем вырастут на 11,45%

За девять месяцев этого года субсидии получили 4,7 тыс. семей на общую сумму 50,9 млн руб. В их числе 1,5 тыс. семей с одним или двумя детьми и 761 многодетная семья. Среднемесячный размер выплаты на одну семью составил 1 тыс. руб.