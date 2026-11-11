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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Чувашии субсидии на оплату ЖКУ в среднем вырастут на 11,45%

В Чувашии в IV квартале этого года увеличится размер республиканского стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемого для расчета субсидий населению. В среднем по республике показатель вырастет на 11,45%, сообщил пресс-центр правительства Чувашии.
В Чувашии субсидии на оплату ЖКУ в среднем вырастут на 11,45%

В Чувашии субсидии на оплату ЖКУ в среднем вырастут на 11,45%

Егор Снетков / Коммерсантъ

При расчете нормативов учли повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 октября.
За девять месяцев этого года субсидии получили 4,7 тыс. семей на общую сумму 50,9 млн руб. В их числе 1,5 тыс. семей с одним или двумя детьми и 761 многодетная семья. Среднемесячный размер выплаты на одну семью составил 1 тыс. руб.
В республиканском бюджете на этот год на эту меру поддержки предусмотрено 114,8 млн руб.
Анна Кайдалова