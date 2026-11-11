В Краснодаре вторые сутки ищут пропавшего подростка
В Краснодаре разыскивают 17-летнего подростка, который ушел из дома 10 ноября. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
По данным полиции, несовершеннолетний ушел из дома 10 ноября 2026 года около 14:00. На вид ему 16–18 лет, рост составляет около 170 см. Подросток худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и карими глазами, славянской внешности.
На момент исчезновения он был одет в белый свитер, черные спортивные штаны и черные кроссовки. Также на нем была зеленая куртка фирмы «Аляска».
Правоохранительные органы просят всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, сообщить об этом по телефону +7 (967) 300-46-45, номеру 102 или обратиться в ближайший отдел полиции.