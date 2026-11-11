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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Урал

В Тюменской области второй раз за день объявили режим беспилотной опасности

В Тюменской области второй раз за день объявили режим беспилотной опасности, сообщили в региональном управлении МЧС.

Егор Снетков / Коммерсантъ

«Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны! Если увидели беспилотный летательный аппарат, сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112»,— сообщил губернатор Александр Моор.
Глава региона также напомнил о запрете публиковать фотографии и видео БПЛА, их обломков и работы ПВО.
Первый режим в Тюменской области сегодня вводили в 12:53. Об его отмене сообщили спустя более пяти часов.
Полина Бабинцева