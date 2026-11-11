Охотники начали отстрел волков в Кезском районе после гибели домашних собак
Организованы ночные дежурства в местах возможного появления хищников
Бригада охотников начала работу в Кезском районе Удмуртии из-за участившихся случаев выхода волков к поселениям. Об этом сообщает минприроды республики. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что хищники загрызли пять домашних собак на территории муниципалитета.
«Организованы ночные дежурства в местах возможного появления волков»,— говорится в сообщении. В министерстве отметили, что лесной массив большой площади и с труднодоступными местами протягивается до границы с Пермским краем.
«Поиск и добыча осложнены отсутствием устойчивого снежного покрова, который позволяет оперативно отслеживать волков по следам»,— добавили в ведомстве. Мероприятия ведутся в ежедневном режиме.
Жителей призвали исключить выгул сельскохозяйственных животных и птицы, контролировать домашних питомцев и не оставлять пищевые отходы в местах доступа для хищников.