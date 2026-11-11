В Куйбышевском районе Самары на дебаркадере ликвидировали пожар

В среду, 11 ноября, в 10:29 (MSK+1) поступило сообщение о пожаре на двухэтажном деревянном дебаркадере в Куйбышевском районе Самары. Произошло это рядом с домом на ул. Западной, 1а. Об этом сообщает МЧС Самарской области.