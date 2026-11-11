В Куйбышевском районе Самары на дебаркадере ликвидировали пожар
В среду, 11 ноября, в 10:29 (MSK+1) поступило сообщение о пожаре на двухэтажном деревянном дебаркадере в Куйбышевском районе Самары. Произошло это рядом с домом на ул. Западной, 1а. Об этом сообщает МЧС Самарской области.
В 11:57 пожар локализовали, в 12:47 — полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила 30 кв. м. Во время тушения был спасен один человек. Пострадавших и погибших нет.
К тушению привлекли 27 сотрудников и 7 единиц техники. Специалисты устанавливают причину пожара.