Две аферистки ограбили ставропольчанку на 10 миллионов под видом снятия порчи

Схема обмана разворачивалась поэтапно. Знакомство с жертвой произошло прямо на городской улице: одна из фигуранток дела под предлогом уточнения пути до почтового отделения вступила в разговор с 19-летней горожанкой. Чтобы расположить собеседницу к себе, женщина назвала несколько подробностей из жизни девушки, произведших на ту впечатление. Вслед за этим аферистка сообщила, что на семью молодой ставропольчанки якобы наведена порча, и предложила провести ритуал по её устранению. По ее словам, для обряда требовалось принести все имевшиеся дома деньги и украшения: их следовало завернуть в платок, закопать на кладбище, а по истечении оговоренного срока получить обратно в целости.