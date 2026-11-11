Две аферистки ограбили ставропольчанку на 10 миллионов под видом снятия порчи
Следственный отдел 1-го следственного управления УМВД России по Ставрополю завершил расследование резонансного дела о крупном мошенничестве, квалифицированном по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Обвиняемыми по делу проходят две женщины — 29-летняя уроженка Кабардино-Балкарии и 44-летняя жительница Подмосковья. Им предстоит ответить перед судом за хищение имущества молодой ставропольчанки на сумму, превышающую 9,5 млн руб, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.
Схема обмана разворачивалась поэтапно. Знакомство с жертвой произошло прямо на городской улице: одна из фигуранток дела под предлогом уточнения пути до почтового отделения вступила в разговор с 19-летней горожанкой. Чтобы расположить собеседницу к себе, женщина назвала несколько подробностей из жизни девушки, произведших на ту впечатление. Вслед за этим аферистка сообщила, что на семью молодой ставропольчанки якобы наведена порча, и предложила провести ритуал по её устранению. По ее словам, для обряда требовалось принести все имевшиеся дома деньги и украшения: их следовало завернуть в платок, закопать на кладбище, а по истечении оговоренного срока получить обратно в целости.
На следующий день девушка пришла на встречу с «целительницей», однако та явилась с сообщницей. Вторая участница схемы разыграла роль благодарной клиентки: заверила, что знахарка обладает подлинным даром и прежде уже оказала ей существенную помощь. Развеяв последние сомнения жертвы, мошенницы получили от неё наличными один миллион рублей, иностранную валюту эквивалентом почти пяти миллионов рублей, а также ювелирные украшения с драгоценными вставками. Сразу после передачи ценностей злоумышленницы оборвали все контакты и скрылись.
Совокупный размер ущерба, установленный следствием, составил порядка 10 млн руб.
В ходе допросов в полиции обе фигурантки признали вину и пояснили, что прибыли в краевой центр намеренно — с целью наживы за счет доверчивых горожан.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Ставрополя.