Между Сочи и Лазаревским временно увеличат интервалы движения автобусов

В Сочи с 17 по 19 ноября, а также с вечера 21 ноября до утра 22 ноября приостановят движение поездов между станциями Лазаревская и Сочи. На это время изменят расписание автобуса №77П, который курсирует между железнодорожными вокзалами двух населенных пунктов. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города.