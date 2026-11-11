Между Сочи и Лазаревским временно увеличат интервалы движения автобусов
В Сочи с 17 по 19 ноября, а также с вечера 21 ноября до утра 22 ноября приостановят движение поездов между станциями Лазаревская и Сочи. На это время изменят расписание автобуса №77П, который курсирует между железнодорожными вокзалами двух населенных пунктов. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города.
Ограничения на железной дороге связаны с плановыми ремонтными работами. В связи с этим с 15:00 17 ноября до 15:00 19 ноября интервал движения автобусов маршрута №77П составит от 15 до 25 минут.
Кроме того, 18, 19 и 22 ноября организуют дополнительные ночные рейсы. Автобусы будут отправляться от железнодорожного вокзала Сочи на улице Навагинской в направлении вокзала Лазаревское в 01:20.
Актуальное расписание автобусов и их местоположение в режиме реального времени можно будет посмотреть на сайте транспортной системы Сочи.