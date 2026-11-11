Жителя Казани осудят за демонстрацию экстремистской символики в СИЗО
В Татарстане направили в суд уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Казани, обвиняемого в публичной демонстрации символики экстремистской организации. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по республике.
По версии следствия, летом мужчину привлекли к административной ответственности за татуировки с символикой международного экстремистского движения, запрещенного в России. После этого его поместили в следственный изолятор, где он продолжил демонстрировать татуировки окружающим.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ. По этой статье может грозить до четырех лет лишения свободы.