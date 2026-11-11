Жителя Ставрополья осудили за финансирование экстремистской организации
В Нефтекумске 32-летнего местного жителя признали виновным в финансировании экстремистской деятельности. Суд назначил ему штраф, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.
По данным следствия, в 2021 году осужденный, придерживаясь радикальных взглядов, перевел деньги организации, запрещенной в России из-за экстремистской деятельности.
Вину он признал полностью и раскаялся. Дело расследовалось по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ.