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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Кавказ

Жителя Ставрополья осудили за финансирование экстремистской организации

В Нефтекумске 32-летнего местного жителя признали виновным в финансировании экстремистской деятельности. Суд назначил ему штраф, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.
По данным следствия, в 2021 году осужденный, придерживаясь радикальных взглядов, перевел деньги организации, запрещенной в России из-за экстремистской деятельности.
Вину он признал полностью и раскаялся. Дело расследовалось по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ.
Наталья Белоштейн