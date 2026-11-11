Казань вошла в число выгодных российских направлений для поездок в ноябре

При путешествии на поезде наиболее выгодным направлением стал Волгоград: совокупная стоимость билета и одной ночи проживания составила около 9,7 тыс. руб. Поездка в Казань обойдется в 11,7 тыс. руб., в том числе 7,5 тыс. руб. за ночь и 4,2 тыс. руб. за билет.