На Кубани 12 и 13 ноября ожидаются сильные дожди с грозой и ветром
В Краснодарском крае 12 и 13 ноября местами прогнозируются сильные дожди с грозой и порывами ветра до 25 м/с. Об этом сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
На реках черноморского побережья возможен подъем уровня воды, местами — до неблагоприятных отметок.
Жителям и гостям края рекомендуют соблюдать меры безопасности, следить за детьми и учитывать погодные условия при планировании поездок на личном автомобиле.