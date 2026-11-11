В Петербурге трудовой патент для мигрантов подорожает на 37,5%
Трудовой патент для мигрантов в Санкт-Петербурге станет дороже с 2027 года. Его стоимость может возрасти на 37,5%. Об этом сказано в законопроекте, который поступил в Законодательное собрание города, сообщила «Фонтанка».
В пояснительной записке сказано, что региональный коэффициент, отражающий особенности рынка труда в городе на Неве, собираются согласовать на уровне 3,049457. Изначально планировали установить его на 2027 год на уровне 3,225428. В этом случае патент стоил бы 11,5 тысячи рублей.
Два года назад коэффициент равнялся 1,597223. Стоимость патента составляла 4,6 тысячи рублей. В 2025-м при коэффициенте 1,927525 его приобретали за 6 тысяч рублей. В 2026 году — за 8 тысяч рублей.
В следующем году при заявленном коэффициенте за патент для работы в организациях или у ИП мигрантам придется выложить 11 тысяч рублей.