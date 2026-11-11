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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Черноземье

Гостиницы и другие предприятия в Воронежской области с заселением через «Макс»

В воронежские гостиницы будут заселять через «Макс»

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  1. 1.

    «Azimut сити отель Воронеж»

  2. 2.

    Hampton by Hilton Voronezh

  3. 3.

    Отель «Аэропорт Plaza»

  4. 4.

    Mercure Voronezh Center

  5. 5.

    Marriott

  6. 6.

    Cosmos Smart Voronezh Hotel

  7. 7.

    «Бенефит плаза конгресс отель»

  8. 8.

    Гостиница «Арт отель»

  9. 9.

    Гостиница «Борисоглебск»

  10. 10.

    Гостиница «Россошь»

  11. 11.

    Отель «Престольный»

  12. 12.

    Гостиница «Орбиталь» в Нововоронеже

  13. 13.

    Отель «СолеМио»

  14. 14.

    Отель «Дегас»

  15. 15.

    Отель «Дегас лайт»

  16. 16.

    «Amaks парк-отель»

  17. 17.

    База отдыха «Маяк»

  18. 18.

    Отель «Кубань»

  19. 19.

    «Версаль»

  20. 20.

    База отдыха «Немецкая слобода»

  21. 21.

    Отель «Воронеж»

  22. 22.

    Гостиница «Созвездие Тельца»

  23. 23.

    Санаторий «Олимп Здоровья»

  24. 24.

    Санаторий им. Ф. Э. Дзержинского

  25. 25.

    Санаторий имени Цюрупы

  26. 26.

    Санаторий «Радон»

  27. 27.

    Парк-отель «Александровский бор»

  28. 28.

    База отдыха «Глухомань»

  29. 29.

    «Норд»

  30. 30.

    Отель «Украина»

  31. 31.

    Гостиница «А-отель Брно»

Источник: министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области, данные на 10 ноября 2026 года.