БПЛА атаковал центральный вход аквапарка «Лазурный» под Белгородом
Сегодня в результате атаки беспилотника поврежден центральный вход аквапарка «Лазурный», расположенного в поселке Разумное Белгородского округа. Об этом сообщается в соцсети «Вконтакте» комплекса.
По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас аквапарк закрыт для посетителей — специалисты оценивают последствия повреждений.
«Обещаем сделать все возможное, чтобы как можно скорее вернуться к привычной работе. О возобновлении работы сообщим дополнительно», — говорится в публикации.
Администрация «Лазурного» принесла извинения посетителям за неудобства и попросила отнестись с пониманием.
Всесезонный крытый аквапарк «Лазурный» с 2017-го по 2019 год строила ГК «Агро-Белогорье», на тот момент принадлежавшая бывшему вице-спикеру облдумы Владимиру Зотову. Общая площадь аквапарка — 12 тыс. кв. м. В его зоне отдыха могут одновременно находиться около 700 человек. В аквапарке пять бассейнов, пять детских и семь взрослых горок, две бани. Стоимость проекта — 1,6 млрд руб.