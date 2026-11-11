Число частных инвесторов в Татарстане достигло 1,3 млн
Количество частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже в Татарстане по итогам октября достигло почти 1,3 млн. За месяц показатель увеличился на 8,2 тыс. человек, сообщила пресс-служба биржи.
В октябре сделки на фондовом рынке совершали 89,1 тыс. татарстанских инвесторов. По числу физических лиц с брокерскими счетами республика заняла восьмое место среди регионов России. Выше расположились Москва, Московская область и Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области, а также Башкортостан.
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых жителями Татарстана на Московской бирже, составило 176,6 тыс.
По итогам октября общее число частных инвесторов с брокерскими счетами на бирже в России достигло 43 млн. Они открыли более 82,7 млн счетов.