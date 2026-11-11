Суд обязал демонтировать парк в охранной зоне газопровода в Каневском районе

Судебными актами по предыдущему делу разрешение на строительство парка уже было признано незаконным. Проведенная тогда экспертиза установила, что 99,9% территории парка находятся в зоне минимально допустимого расстояния до газопровода, а расстояние от оси трубы до объектов составляет от 18,2 до 19,37 м.