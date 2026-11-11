Суд обязал демонтировать парк в охранной зоне газопровода в Каневском районе
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Краснодарского края по иску ООО «Газпром трансгаз Краснодар» к муниципальному бюджетному учреждению культуры «Парк культуры и отдыха имени 30-летия Победы». Апелляционная жалоба муниципалитета на решение нижестоящей инстанции оставлена без удовлетворения.
Согласно материалам дела, в 2019 году в станице Каневской на земельном участке по улицам Горького и Славянской началось строительство парка в честь 80-летия образования Краснодарского края. Заказчиком выступило Каневское сельское поселение, а разрешение на строительство выдала администрация Каневского района.
Однако объект был возведен непосредственно в охранной зоне и зоне минимальных расстояний магистрального газопровода «Газопровод-отвод ст. Каневская Кущевского ЛПУМГ», введенного в эксплуатацию еще в 1981 году.
Судебными актами по предыдущему делу разрешение на строительство парка уже было признано незаконным. Проведенная тогда экспертиза установила, что 99,9% территории парка находятся в зоне минимально допустимого расстояния до газопровода, а расстояние от оси трубы до объектов составляет от 18,2 до 19,37 м.
Арбитражный суд Краснодарского края в августе 2026 года удовлетворил иск эксплуатирующей организации. Суд обязал муниципальное учреждение в течение 90 дней полностью освободить участок от инфраструктуры парка. Под снос и демонтаж попадают: водопровод протяженностью 134 м и водоотведение (лотки);
1117 м кабеля до 35 кВ и 51 фонарь; фонтан, 432 кв. м резинового покрытия и тротуарная дорожка; спортивная площадка «Полисад», баскетбольные щиты, 41 урна и 72 скамьи; футбольные ворота, качели, беседки, детские игровые комплексы («Полянка», «Романа»); тренажеры (включая «Греблю», «Эллиптический», «Жим ногами»); карусель и питьевой фонтанчик.
Также суд запретил эксплуатацию парка до момента полного освобождения охранной зоны. В иске к администрации Каневского сельского поселения было отказано как к ненадлежащему ответчику, поскольку участок передан парку в постоянное (бессрочное) пользование. В отношении администрации Каневского района производство прекращено в связи с отказом истца от требований.
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с выводами краснодарских коллег. Суд подтвердил, что газопровод является опасным производственным объектом, а размещение парка с проектной мощностью одновременного пребывания 100 человек в охранной зоне создает прямую угрозу жизни и здоровью граждан.