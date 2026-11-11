Девушку, выпавшую из окна вуза в Оренбурге, ранее хотели отчислить
У пострадавшей могли быть проблемы с учебой
Девушка, выпавшая из окна университета днем 11 ноября в Оренбурге, могла иметь проблемы с успеваемостью. Об этом «Ъ-Волга» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Незадолго до происшествия студентка находилась на четвертом этаже учебного заведения. По данным источника, ранее ее хотели отчислить из университета.
После того, как девушка выпала из окна, сотрудники учреждения незамедлительно вызвали скорую помощь. Пострадавшую унесли на носилках.
Дежурный областного УМВД заявил «Ъ-Волга», что по данным на 16:43 (+2 MSK) никаких сведений о происшествии не поступало. В пресс-службе университета обещали прокомментировать ситуацию после запроса. Региональное СУ СКР происшествие не комментирует.