Девушку, выпавшую из окна вуза в Оренбурге, ранее хотели отчислить

Дежурный областного УМВД заявил «Ъ-Волга», что по данным на 16:43 (+2 MSK) никаких сведений о происшествии не поступало. В пресс-службе университета обещали прокомментировать ситуацию после запроса. Региональное СУ СКР происшествие не комментирует.