Жителю Карачаево-Черкесии грозит до семи лет лишения свободы за публикацию аудиофайла

В Карачаево-Черкесии завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в оправдании и пропаганде терроризма. По данным следствия, в январе 2022 года фигурант разместил в одной из социальных сетей аудиофайл с материалами, оправдывающими террористическую деятельность. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.