Жителю Карачаево-Черкесии грозит до семи лет лишения свободы за публикацию аудиофайла
В Карачаево-Черкесии завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в оправдании и пропаганде терроризма. По данным следствия, в январе 2022 года фигурант разместил в одной из социальных сетей аудиофайл с материалами, оправдывающими террористическую деятельность. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.
Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Преступление выявили сотрудники пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесии совместно с региональным МВД.
Как сообщили в СКР, причастность фигуранта к преступлению подтверждают показания свидетелей, результаты оперативно-розыскных мероприятий и судебных экспертиз, в том числе лингвистических.
Следствие собрало достаточно доказательств и завершило расследование. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
За публичное оправдание и пропаганду терроризма предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы. Уголовная ответственность за такие преступления наступает с 16 лет.