Нижегородский «Грин» обслужит липецкие дорожные камеры за 395 млн рублей
ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» заключило контракт на обеспечение работы и техническое обслуживание комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД с нижегородским ООО «Грин». Стоимость подряда — 395,1 млн руб., что соответствует начальной цене торгов. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Электронный конкурс признали несостоявшимся, поскольку на участие поступила только одна заявка. Она соответствовала требованиям закупки, поэтому контракт заключили с единственным претендентом.
Согласно техническому заданию, в рамках контракта предусмотрено обслуживание стационарных, передвижных и мобильных комплексов контроля вплоть до 30 ноября 2028 года. В обязанности подрядчика входят проведение профилактики, ремонт оборудования, замена расходных материалов, проведение государственной поверки приборов, а также обеспечение выезда, настройки передвижных комплексов и обучение операторов мобильных систем.
Приступить к оказанию услуг необходимо в течение трех рабочих дней с момента заключения контракта. Источник финансирования — областной бюджет.
По данным Rusprofile, ООО «Грин» зарегистрировано в феврале 2012 года в Нижнем Новгороде. Компания занимается деятельностью, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий. Уставный капитал общества составляет 20 тыс. руб. Генеральным директором компании является Павел Тощев. Единственным учредителем выступает Юлия Гликман. По итогам 2025 года выручка ООО «Грин» составила 372 млн руб., увеличившись на 45,9% по сравнению с 2024 годом (255 млн руб.). Чистая прибыль выросла на 86,1% — с 36 млн в 2024-м до 67 млн руб. в 2025 году.
В октябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что УФАС по Липецкой области частично удовлетворило жалобу ООО «Интеллектуальные технологии безопасности» на аналогичную закупку. Антимонопольная служба выявила избыточные требования к участникам, неприменение национального режима в отношении ПО, входящего в объект закупки, и необъективную оценку их опыта. После предписания ведомства «Дорожное агентство Липецкой области» скорректировало условия и объявило конкурс повторно.