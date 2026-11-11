Нижегородский «Грин» обслужит липецкие дорожные камеры за 395 млн рублей

По данным Rusprofile, ООО «Грин» зарегистрировано в феврале 2012 года в Нижнем Новгороде. Компания занимается деятельностью, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий. Уставный капитал общества составляет 20 тыс. руб. Генеральным директором компании является Павел Тощев. Единственным учредителем выступает Юлия Гликман. По итогам 2025 года выручка ООО «Грин» составила 372 млн руб., увеличившись на 45,9% по сравнению с 2024 годом (255 млн руб.). Чистая прибыль выросла на 86,1% — с 36 млн в 2024-м до 67 млн руб. в 2025 году.