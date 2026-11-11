Конкурс на реконструкцию парка Победы в Пятигорске за 423,3 млн рублей остановили по жалобе
Ставропольское управление Федеральной антимонопольной службы приостановило заключение контракта на 423,3 млн руб. для реконструкции парка Победы возле Новопятигорского озера в Пятигорске. Жалобу на действия заказчика — муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» — подала строительная компания «ИР-Стройкапитал». Антимонопольная служба назначила ее рассмотрение на 12 ноября 2026 года.
Жалоба поступила 5 ноября. Согласно реестру госзакупок, ее подал ООО «Строительная компания „ИР-Стройкапитал“». Предметом обжалования стали действия заказчика.
Закупку разместили 5 октября. Начальная цена контракта составляет 423,3 млн руб. Конкурс проводил комитет Ставропольского края по государственным закупкам на электронной площадке РТС-тендер. Заявки принимали до 6 ноября, подведение итогов назначили на 11 ноября. При этом в карточке закупки указано, что определение подрядчика завершено, но заключение контракта приостановлено по требованию контрольного органа.
Заказчик намерен привлечь подрядчика для второго этапа второй очереди реконструкции благоустройства парка Победы. Проект предусматривает создание спортивных и детских площадок, зон отдыха и территории для выгула и дрессировки собак, а также обновление скейт-парка и памп-трека.
В парке планируют оборудовать спортивную площадку с полосой препятствий, велотренажерами, фитнес-капсулой и зоной для воркаута. Для детей установят игровые и канатные комплексы, карусели и качели. На площадке для владельцев собак разместят специальные снаряды и барьеры, ограждение, скамейки, урны и поилки.
В прибрежной зоне предусмотрели четыре перголы с качелями, 84 скамейки, 200 лежаков одного типа и еще 90 другого, а также 150 пляжных шезлонгов. Кроме того, установят 84 урны, две контейнерные площадки, четыре мусорных контейнера и 54 трибуны возле спортивных и рекреационных зон.
Реконструкция территории Новопятигорского озера входит в комплексный план развития Кавказских Минеральных Вод. Работы здесь ведут несколько лет. В мае 2026 года информагентство «Победа26» сообщало о подготовке основания для скейт-парка, укладке дорнита и установке бордюров на внутренней дороге.
Федеральное финансирование проекта предусмотрено распоряжением правительства России от 8 июня 2026 года № 1399-р. На второй этап реконструкции второй очереди парка Победы предусмотрели 523,15 млн руб. на 2027–2028 годы. Из них 486,53 млн руб. должны поступить из федерального бюджета, еще 36,62 млн руб. — из бюджета Ставропольского края.
Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пятигорска, организатором конкурса — комитет Ставропольского края по государственным закупкам. Подрядчик должен завершить работы не позднее 30 июня 2027 года. Возможность соблюсти этот срок будет зависеть в том числе от результатов рассмотрения жалобы антимонопольной службой.