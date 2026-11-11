Конкурс на реконструкцию парка Победы в Пятигорске за 423,3 млн рублей остановили по жалобе

В прибрежной зоне предусмотрели четыре перголы с качелями, 84 скамейки, 200 лежаков одного типа и еще 90 другого, а также 150 пляжных шезлонгов. Кроме того, установят 84 урны, две контейнерные площадки, четыре мусорных контейнера и 54 трибуны возле спортивных и рекреационных зон.