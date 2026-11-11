Будущей школе в Пушкинском районе Петербурга добавят 20% мест

Господин Беглов рассказал, что повлияло на это решение. К югу от конгрессно-выставочного комплекса «Экспофорум» в квартале между Кокколевской улицей и Усть-Славянским шоссе, по его словам, активно строят жилье. Будущих новоселов следует обеспечить всей необходимой социальной инфраструктурой, включая объекты образования.