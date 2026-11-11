Будущей школе в Пушкинском районе Петербурга добавят 20% мест
Вместимость школы, которую собираются построить в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, решили увеличить. Об этом стало известно на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, сообщила пресс-служба Смольного.
Речь идет о территории, расположенной в западной части Пушкинского района, ограниченной Петербургским шоссе и Варшавским направлением Октябрьской железной дороги. Изначально здесь хотели построить школу на 460 мест. Но ситуация изменилась.
«Своевременно проведенный анализ позволил уточнить потребность и скорректировать вместимость новой школы. После изменения градостроительной документации она будет на 550 мест»,— отметил губернатор.
Господин Беглов рассказал, что повлияло на это решение. К югу от конгрессно-выставочного комплекса «Экспофорум» в квартале между Кокколевской улицей и Усть-Славянским шоссе, по его словам, активно строят жилье. Будущих новоселов следует обеспечить всей необходимой социальной инфраструктурой, включая объекты образования.
С застройщиками город работает с обязательным учетом этого условия. В собственность города новую школу передадут безвозмездно.