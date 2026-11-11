В Оренбуржье суд вынес приговор иностранцу за дачу взятки сотруднику пограничной службы
В Первомайском районе Оренбургской области суд признал виновным иностранного гражданина по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) в крупном размере). Об этом сообщают СУ СКР и прокуратура Оренбуржья.
Как установил суд, в сентябре этого года в поселке Первомайский в помещении одного из гаражей подсудимый передал сотруднику пограничного органа 300 тыс. руб. а содействие в решении вопроса о возврате ранее задержанного грузового автомобиля.
Полученные деньги должностное лицо добровольно передало сотрудникам, осуществляющим оперативно-розыскные мероприятия. Фигурант был задержан.
Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 1,8 млн руб.