Власти Оренбуржья подписали соглашение о социально-экономическом партнёрстве с компанией «ОРМЕТ»
Власти Оренбургской области подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве с генеральным директором компании «ОРМЕТ» Максимом Захарченко на ближайшие три года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Компания работает на территориях Новоорского, Домбаровского и Светлинского районов, обеспечивает более 300 рабочих мест оренбуржцам и формирует налоговые поступления в бюджет области. В 2024 году сотрудники компании помогали ликвидировать последствия паводка в Орске.
В Оренбургской области действуют 12 соглашений о социально-экономическом партнерстве с компаниями разных отраслей. Такие документы позволяют на долгосрочной основе планировать совместную работу.