Власти Оренбуржья подписали соглашение о социально-экономическом партнёрстве с компанией «ОРМЕТ»

Компания работает на территориях Новоорского, Домбаровского и Светлинского районов, обеспечивает более 300 рабочих мест оренбуржцам и формирует налоговые поступления в бюджет области. В 2024 году сотрудники компании помогали ликвидировать последствия паводка в Орске.