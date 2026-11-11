Политехнический колледж Ставрополя присоединят к многопрофильному

Колледж готовит специалистов по шести укрупненным направлениям. Самое многочисленное из них — инженерное дело, технологии и технические науки: на нем обучались 895 человек. Еще 131 студент осваивал специальности в сфере сельского хозяйства. В перечень направлений также входят строительство, машиностроение, техносферная безопасность и природообустройство, наземный транспорт и технологии легкой промышленности.