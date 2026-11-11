Политехнический колледж Ставрополя присоединят к многопрофильному
Ставропольский государственный политехнический колледж планируют реорганизовать и присоединить к Ставропольскому региональному многопрофильному колледжу. Учреждение станет его филиалом. В министерстве образования Ставропольского края объяснили решение необходимостью оптимизировать бюджетные расходы. Поводом для обсуждения реорганизации стало обращение матери студента в чат губернатора Владимира Владимирова.
Женщина рассказала, что ее сын учится на третьем курсе политехнического колледжа, и попросила сохранить самостоятельность учреждения хотя бы до окончания обучения нынешнего набора. Информация о предстоящем объединении вызвала у нее беспокойство.
В ответе краевого министерства образования планы реорганизации получили подтверждение. После присоединения политехнический колледж продолжит работать как филиал Ставропольского регионального многопрофильного колледжа. Студентам не придется менять место учебы: занятия продолжатся в здании на улице Октябрьской, 164а. Ведомство также пообещало не сокращать преподавателей и не менять образовательные программы.
По данным федерального мониторинга качества подготовки кадров за 2025 год, в Ставропольском государственном политехническом колледже обучались 1 026 студентов. Все они получали образование на очной форме. За счет бюджетных ассигнований учились 88% студентов, остальные 12% оплачивали обучение самостоятельно.
Колледж готовит специалистов по шести укрупненным направлениям. Самое многочисленное из них — инженерное дело, технологии и технические науки: на нем обучались 895 человек. Еще 131 студент осваивал специальности в сфере сельского хозяйства. В перечень направлений также входят строительство, машиностроение, техносферная безопасность и природообустройство, наземный транспорт и технологии легкой промышленности.
Ставропольский государственный политехнический колледж находится на улице Октябрьской, 164а. Его учредителем выступает министерство образования Ставропольского края. Ставропольский региональный многопрофильный колледж, к которому планируют присоединить учреждение, расположен на проспекте Юности, 3. Он ведет историю с 7 апреля 1972 года.
Это не первая реорганизация в системе среднего профессионального образования региона. В 2008 году к Региональному многопрофильному колледжу присоединили профессиональный политехнический лицей №32. После объединения учреждение сохранило свой статус и организационно-правовую форму.
Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в начале ноября 2026 года краевые власти также объявили о присоединении Новопавловского многопрофильного техникума к Георгиевскому техникуму механизации, автоматизации и управления. В министерстве объяснили это решение оптимизацией и нехваткой ресурсов. Студентам пообещали сохранить прежнее место занятий, преподавательский состав и учебные планы.