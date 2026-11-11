Пулково обслужил более 100 рейсов после снятия ограничений

Петербургский аэропорт Пулково после открытия воздушного пространства обслужил более 100 рейсов и около 15 тыс. пассажиров. Все самолеты, ранее направленные на запасные аэродромы, вернулись в аэропорт, сообщили в пресс-службе Пулково.