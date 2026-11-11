Пулково обслужил более 100 рейсов после снятия ограничений
Петербургский аэропорт Пулково после открытия воздушного пространства обслужил более 100 рейсов и около 15 тыс. пассажиров. Все самолеты, ранее направленные на запасные аэродромы, вернулись в аэропорт, сообщили в пресс-службе Пулково.
«Полетное расписание стабилизируется»,— отметили в аэропорту.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Пулково вводились в ночь на 11 ноября на фоне атаки беспилотников на Ленинградскую область. Как ранее сообщал «Ъ», работа аэропорта была ограничена более шести часов, а утром в расписании насчитывались десятки задержанных и отмененных рейсов.
По данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, за ночь силы ПВО сбили над регионом 150 беспилотников. В результате атаки в портовой зоне Усть-Луги произошло возгорание, пострадали три человека.
После снятия ограничений аэропорт начал восстанавливать расписание. В Пулково предупредили, что информация о работе воздушной гавани будет обновляться по мере развития ситуации.