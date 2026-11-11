Цена промедления: больше половины столкнувшихся с внезапными расходами знали о проблеме заранее
Незапланированные расходы на ремонт и лечение не всегда связаны с неожиданными событиями.
По данным опроса «АльфаСтрахование», 54% россиян, которым пришлось срочно оплачивать такие счета, знали о проблеме заранее. При этом у 62% откладывавших ее решение итоговые затраты превысили первоначальные ожидания.
Среди участников, столкнувшихся за последний год с необходимостью срочно оплатить ремонт автомобиля, устранение неисправностей дома или лечение, больше половины замечали признаки проблемы либо получали рекомендации специалиста еще до возникновения неотложных расходов. Из них почти две трети откладывали решение больше трех месяцев.
Респонденты вспоминали протечки, которые удавалось сдерживать подручными средствами, посторонние звуки в автомобиле, повторяющуюся зубную боль и обследования, рекомендованные врачом. Пока неисправность или симптомы не мешали привычной жизни, расходы переносили.
При этом 43% знавших о проблеме заранее даже не выясняли, во сколько обойдется ее решение. Стоимость представляли приблизительно — по опыту знакомых, информации в интернете или собственным предположениям. Еще 26% получали расчет, но после отсрочки не уточняли, остается ли он актуальным.
Нехватка денег была не единственной причиной ожидания. Почти половина откладывавших могли оплатить первоначально предполагаемые работы или медицинские услуги. Они не хотели расходовать накопления, надеялись обойтись временными мерами либо ждали более удобного момента.
Причины промедления различались в зависимости от возраста. Среди откладывавших ремонт или лечение участники 18–24 лет чаще остальных не знали, к какому специалисту обратиться и как оценить стоимость услуг,— такой ответ дали 38%. В группе 25–44 лет чаще ссылались на нехватку времени — 42%. Респонденты старше 55 лет чаще рассчитывали, что вмешательство пока не требуется, поскольку проблема давно не становится заметно хуже,— 36%.
Различалось и отношение к собственному здоровью. Среди переносивших обращение к врачу мужчины чаще женщин объясняли это тем, что симптомы не мешают повседневной жизни: 44% против 31%. Женщины чаще откладывали свое обследование или лечение ради расходов на других членов семьи — 35% против 23% мужчин.
У 62% откладывавших итоговые затраты превысили первоначальные ожидания. Среди них почти треть заплатили как минимум вдвое больше. Участники связывали дополнительные расходы с увеличением объема ремонта или лечения, повреждением другого имущества и необходимостью срочно оплачивать сопутствующие услуги — например эвакуатор или аварийный вызов мастера.
Для оплаты 41% столкнувшихся с удорожанием использовали накопления, предназначенные для других целей, а 24% занимали деньги или пользовались кредитной картой. Среди планов, от которых пришлось отказаться, участники называли отпуск, крупные покупки и обучение.
Даже после этого 36% знавших о проблеме заранее продолжали называть расходы непредвиденными: они ожидали, что ремонт или лечение потребуются, но рассчитывали потратить меньше и значительно позже.
В онлайн-опросе приняли участие 1,5 тыс. человек из разных регионов России.