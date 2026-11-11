Цена промедления: больше половины столкнувшихся с внезапными расходами знали о проблеме заранее

Причины промедления различались в зависимости от возраста. Среди откладывавших ремонт или лечение участники 18–24 лет чаще остальных не знали, к какому специалисту обратиться и как оценить стоимость услуг,— такой ответ дали 38%. В группе 25–44 лет чаще ссылались на нехватку времени — 42%. Респонденты старше 55 лет чаще рассчитывали, что вмешательство пока не требуется, поскольку проблема давно не становится заметно хуже,— 36%.