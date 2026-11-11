На складе в Казани локализовали пожар площадью 4 тысячи кв. м
В 13:59 в Казани локализовали пожар на складе на улице Поперечно-Ноксинской. Его площадь составила 4 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.
Во время разведки и вскрытия кровли пожарные обнаружили новые очаги возгорания в подкровельном пространстве. От огня удалось защитить семь легковых автомобилей, находившихся рядом со складом. Машины получили частичные повреждения от высокой температуры. Пострадавших нет.
Отмечается, что к тушению привлекли 83 человека и 28 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
По данным прокуратуры Татарстана, для проверки качества воздуха к работе привлекли специалистов Роспотребнадзора и Минэкологии республики. Прокуратура организовала процессуальную проверку.