На складе в Казани локализовали пожар площадью 4 тысячи кв. м

Во время разведки и вскрытия кровли пожарные обнаружили новые очаги возгорания в подкровельном пространстве. От огня удалось защитить семь легковых автомобилей, находившихся рядом со складом. Машины получили частичные повреждения от высокой температуры. Пострадавших нет.