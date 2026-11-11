Отца погибшего на Эльбрусе 11-летнего мальчика приговорили к году ограничения свободы

Трагедия произошла 19 июля 2026 года. 40-летний мужчина и его сын из поселка Рыздвяного Изобильненского округа отправились в многодневный поход через Ирикчатское ущелье. Они планировали подняться на восточную и западную вершины Эльбруса. Во время спуска с высоты около 5,3 тыс. м мальчик сорвался и покатился по обледенелому склону. Следом упал отец. По материалам дела, подобное произошло еще дважды.