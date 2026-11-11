Отца погибшего на Эльбрусе 11-летнего мальчика приговорили к году ограничения свободы
Эльбрусский районный суд Кабардино-Балкарии приговорил жителя Ставропольского края к одному году ограничения свободы за гибель 11-летнего сына во время восхождения на Эльбрус. Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом 11 ноября сообщил ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Трагедия произошла 19 июля 2026 года. 40-летний мужчина и его сын из поселка Рыздвяного Изобильненского округа отправились в многодневный поход через Ирикчатское ущелье. Они планировали подняться на восточную и западную вершины Эльбруса. Во время спуска с высоты около 5,3 тыс. м мальчик сорвался и покатился по обледенелому склону. Следом упал отец. По материалам дела, подобное произошло еще дважды.
Ребенок получил множественные переломы ног и другие травмы. Около 20:00 на высоте примерно 4,45 тыс. м он скончался от общего переохлаждения организма. Такую причину смерти установила судебно-медицинская экспертиза. Отец также получил множественные травмы.
Суд установил, что мужчина не зарегистрировал маршрут в МЧС и не обеспечил наличие средств связи для экстренного вызова спасателей. При организации похода он не учел возраст и физическую подготовку ребенка, сложность маршрута и опасность пребывания в высокогорье. Суд квалифицировал его действия как преступную небрежность, повлекшую смерть сына.
После происшествия спасатели обнаружили отца и тело мальчика вечером 19 июля на высоте около 4,2 тыс. м. Из-за сложных погодных условий эвакуацию отложили до утра. 20 июля к операции привлекли 12 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и спасателей центра «Лидер» МЧС. Коммерческий вертолет доставил пострадавшего и погибшего ребенка в поселок Терскол, где их передали медикам и следственно-оперативной группе.
Это была не первая попытка семьи подняться на Эльбрус. В сентябре 2025 года отец и сын пытались покорить западную вершину высотой 5 642 м. Они достигли отметки 5 560 м, но повернули назад из-за непогоды.
Мужчина полностью признал вину и раскаялся. Дело рассмотрели в особом порядке. При назначении наказания суд учел его содействие следствию, положительную характеристику и отсутствие отягчающих обстоятельств.
Помимо ограничения свободы сроком на один год, осужденному запретили без уведомления надзорного органа менять постоянное место жительства и выезжать за пределы Изобильненского округа. Также он должен ежемесячно являться на регистрацию.