Научно-производственный центр полисахаридных вакцин построят в Петербурге

Проект изменения документации по планировке территории «Красносельской» одобрили на рабочем совещании губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства. Это позволит разместить здесь новое здание Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток.