Научно-производственный центр полисахаридных вакцин построят в Петербурге
В планировку территории производственной зоны «Красносельская» в Красносельском районе внесли изменения. Здесь построят научно-производственный центр полисахаридных вакцин, сообщила пресс-служба Смольного.
Проект изменения документации по планировке территории «Красносельской» одобрили на рабочем совещании губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства. Это позволит разместить здесь новое здание Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток.
Выступая на совещании, господин Беглов назвал фармацевтическую отрасль одной из самых динамично развивающихся в Петербурге. Она включает порядка 20 крупных и средних предприятий.
«Произведенные у нас лекарства востребованы далеко за пределами Северной столицы. Коррекция градостроительной документации позволит разместить на территории производственной зоны „Красносельская“ научно-производственный центр полисахаридных конъюгированных вакцин»,— подчеркнул градоначальник.
Проект по возведению центра полисахаридных вакцин, по словам господина Беглова, является частью большой работы по реализации Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года.