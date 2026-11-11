В Курске прогнозируют рост средней зарплаты до 108 тысяч рублей
Администрация Курска одобрила прогноз социально-экономического развития города на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов, в соответствии с которым среднемесячная заработная плата к концу упомянутого временного отрезка должна вырасти до 108,3 тыс. руб. Численность населения областного центра при этом увеличится с 434,4 до 435,4 тыс. человек, а количество работающих уменьшится с 140,5 до 140,1 тыс. человек. Документ опубликован на сайте муниципалитета.
Прогноз предполагает, что средняя зарплата в Курске будет расти следующим образом:
2026 год — 81,3 тыс. руб.;
2027 год — 92,7 тыс. руб. (+14,1%);
2028 год — 100,9 тыс. руб. (+8,8%);
2029 год — 108,3 тыс. руб. (+7,4%).
Среднегодовая численность работающих граждан будет ежегодно снижаться вплоть до 2029-го. Фонд начисленной заработной платы к этому году, в соответствии с прогнозом, должен вырасти до 182,1 млрд руб. После 2026-го его прирост по годам составит 13,8%, 8,7% и 7,4% соответственно. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг за указанный промежуток увеличится с 201,7 до 237,3 млрд руб.
В октябре «Ъ-Черноземье» рассказывал, что по итогам первого полугодия 2026-го наибольшее снижение доходов среди консолидированных бюджетов субъектов РФ в номинальном выражении было отмечено в Курской области, где они снизились на 40,9 млрд руб., или на 36,2%. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ уменьшились в 42 регионах, но наибольшее снижение зафиксировали опять же в Курской области — в 2,9 раза. Аналитики связывают это со снижением объема перечисленных субсидий и иных межбюджетных трансфертов.