В Курске прогнозируют рост средней зарплаты до 108 тысяч рублей

Администрация Курска одобрила прогноз социально-экономического развития города на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов, в соответствии с которым среднемесячная заработная плата к концу упомянутого временного отрезка должна вырасти до 108,3 тыс. руб. Численность населения областного центра при этом увеличится с 434,4 до 435,4 тыс. человек, а количество работающих уменьшится с 140,5 до 140,1 тыс. человек. Документ опубликован на сайте муниципалитета.