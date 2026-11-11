Прокуратура потребовала арестовать счет экс-главы Кирова по делу о взятке
Прокуратура Кировской области направила в суд иск с требованием применить последствия недействительности сделки, связанной с получением взятки бывшим главой Кирова. Также прокурор ходатайствовал об аресте банковского счета ответчика, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Иск находится на рассмотрении.
По данным прокуратуры, бывший чиновник получил 1,5 млн руб. за содействие коммерческой организации в заключении контракта на поставку оборудования и техническое сопровождение автоматизированной системы учета оплаты проезда в общественном транспорте.
Экс-глава города уже отбывает наказание в виде 8 лет 8 месяцев лишения свободы со штрафом 3 млн руб. Кроме того, ему запретили в течение двух лет занимать должности на государственной службе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.