Прокуратура потребовала арестовать счет экс-главы Кирова по делу о взятке

Экс-глава города уже отбывает наказание в виде 8 лет 8 месяцев лишения свободы со штрафом 3 млн руб. Кроме того, ему запретили в течение двух лет занимать должности на государственной службе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.