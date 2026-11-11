Ущерб от 25 самовольных подключений к водоканалу в Кизляре превысил 11 млн рублей

Собственникам объектов предписано в 7-дневный срок оформить разрешительную документацию на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и заключить договоры на водоснабжение и водоотведение. При неисполнении предписаний самовольные подключения подлежат демонтажу, подача холодной воды будет прекращена.