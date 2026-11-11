Кикбоксер из Кисловодска стал чемпионом мира в весе до 86 килограмм
Воспитанник спортивной школы № 1 Кисловодска Эдуард Давидян завоевал золотую медаль чемпионата мира по кикбоксингу, который прошел в Картахене (Колумбия). Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.
Спортсмен выступал в составе сборной России в разделе фулл-контакт в весовой категории до 86 кг.
Эдуард Давидян начинал свой спортивный путь в Кисловодске, занимался в спортивной школе № 1, окончил гимназию № 19, а сегодня является курсантом Санкт-Петербургского военного спортивного института и представляет Россию на международной арене. Помимо золотой медали, он выполнил норматив на звание мастера спорта России международного класса.