Беглов перекроил сферы деятельности вице-губернаторов Пиотровского и Чечиной
Изменения в работу двух вице-губернаторов Санкт-Петербурга внес губернатор Александр Беглов. Соответствующее распоряжение, касающееся новых сфер деятельности Бориса Пиотровского и Натальи Чечиной, опубликовано пресс-службой Смольного.
Согласно распоряжению градоначальника, господин Пиотровский будет курировать комитеты по культуре, физической культуре и спорту, развитию туризма, печати и взаимодействию со СМИ. Он также займется молодежной политикой и взаимодействием с общественными организациями. В его ведение войдут управление внутренней политики и отдел по связям с религиозными объединениями администрации губернатора.
Госпожа Чечина станет координировать работу комитетов по здравоохранению, социальной политике и территориальному развитию. Она будет отслеживать работу управления ветеринарии и социального питания.
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