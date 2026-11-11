Беглов перекроил сферы деятельности вице-губернаторов Пиотровского и Чечиной

Согласно распоряжению градоначальника, господин Пиотровский будет курировать комитеты по культуре, физической культуре и спорту, развитию туризма, печати и взаимодействию со СМИ. Он также займется молодежной политикой и взаимодействием с общественными организациями. В его ведение войдут управление внутренней политики и отдел по связям с религиозными объединениями администрации губернатора.