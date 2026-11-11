Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №208

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Кавказ

В Дагестане заключили под стражу двух таможенников по делу о превышении полномочий

В Дагестане двое должностных лиц таможенного поста заключены под стражу по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в сСУ СК России по Республике Дагестан.
Продолжается расследование дела в отношении начальника отдела таможенного оформления поста МАПП «Тагиркент-Казмаляр» и ведущего инспектора этого отдела. Их обвиняют в преступлениях по пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ).
По ходатайству следователя суд избрал обоим фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.
Мария Хоперская