В Дагестане заключили под стражу двух таможенников по делу о превышении полномочий
В Дагестане двое должностных лиц таможенного поста заключены под стражу по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в сСУ СК России по Республике Дагестан.
Продолжается расследование дела в отношении начальника отдела таможенного оформления поста МАПП «Тагиркент-Казмаляр» и ведущего инспектора этого отдела. Их обвиняют в преступлениях по пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ).
По ходатайству следователя суд избрал обоим фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.