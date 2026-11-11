«Стать коммерсантом»
Спецпроект “Ъ FM”. Выпуск 191
Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о том, как устроена система прогнозирования погоды в России, про роль человека в эпоху автоматизации и сбор данных из разных сред.
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Открыть приложение в смартфоне и посмотреть прогноз погоды — дело пары секунд. Но за простой иконкой дождя или солнца на экране скрывается гигантский технологический конвейер, который работает без пауз и выходных. Данные проходят колоссальный путь — от глухой тайги, арктических льдов, космической орбиты до суперкомпьютера и рабочего стола синоптика.
Фундамент этой невидимой сети в России — свыше 12 тыс. наземных точек наблюдения. Большинство из них работает в автоматическом режиме: датчики и наблюдатели непрерывно фиксируют больше 20 параметров атмосферы, почвы и радиационного фона. Однако в труднодоступных северных и таежных районах полностью заменить человека техника пока не может. Метеоролог на станции оценивает, например, облачность и дальность видимости.
Следующий уровень сбора данных — из атмосферы. Дважды в сутки, в строго определенное время, в небо — на высоту до 30 км — синхронно поднимаются сотни радиозондов. Они измеряют температуру, влажность и скорость ветра.
Еще выше дежурит орбитальная группировка. Российские спутники сканируют Землю в разных спектрах: отслеживают зарождение циклонов, движение лесных пожаров и таяние снегов. Параллельно в Арктике и Мировом океане работают научные суда, дрейфующие станции и автоматические буи. Они следят за температурой воды и толщиной льда, обеспечивая безопасность судоходства в том числе по Северному морскому пути.
В финале все эти терабайты информации стекаются для обработки в суперкомпьютер Росгидромета. Он просчитывает математические сценарии, а последнее слово в этой сложной цепи остается за человеком. Именно синоптик интерпретирует машинную логику и превращает сухие расчеты в точный прогноз.