«Стать коммерсантом»

Фундамент этой невидимой сети в России — свыше 12 тыс. наземных точек наблюдения. Большинство из них работает в автоматическом режиме: датчики и наблюдатели непрерывно фиксируют больше 20 параметров атмосферы, почвы и радиационного фона. Однако в труднодоступных северных и таежных районах полностью заменить человека техника пока не может. Метеоролог на станции оценивает, например, облачность и дальность видимости.