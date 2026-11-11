Нижегородку приговорили к семи годам за гибель малолетнего сына
Жительницу Нижнего Новгорода признали виновной в гибели малолетнего сына. Ей назначили семь лет колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.
Фигурантку судили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Установлено, что в апреле 2026 года подсудимая причиняла тяжкие телесные повреждения ребенку из-за раздражения на детский плач, отказа сына есть и его беспокойного поведения.
Вину подсудимая признала частично. Решение суда в силу пока не вступило.