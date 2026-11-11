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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Средняя Волга

Несовершеннолетнего жителя Пензенской области обвинили в оправдании терроризма

Он поставил на аватар террориста
Несовершеннолетнего кузнечанина подозревают в оправдании терроризма. СУ СКР по Пензенской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

По данным следствия, в мае этого года 17-летний житель Кузнецка на одном из видеохостингов поставил себе на аватарку ролик с изображением участника международной террористической организации. Видео оправдывало его запрещенные идеи и взгляды.
Фигуранту предъявлено обвинение. Несовершеннолетний находится под домашним арестом.
Марина Окорокова