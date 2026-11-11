На железных дорогах Урала зафиксирован рост погрузки по итогам октября

Погрузка в ЯНАО за месяц выросла на 6,3% относительно октября прошлого года и достигла 1,2 млн тонн. С начала 2026 года ее объем составил 10,8 млн тонн (-0,7% относительно того же периода 2025 года). В Тюменской области погрузка в январе-октябре составила 9,3 млн тонн (+0,7%), однако по итогам октября она снизилась на 9,8%, достигнув 886,9 тыс. тонн. На 3,7% выросла погрузка в Свердловской области в октябре — до 4,3 млн тонн. При этом по итогам 10 месяцев отмечается снижение на 11%: всего за период было погружено 39,2 млн тонн.