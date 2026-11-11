На железных дорогах Урала зафиксирован рост погрузки по итогам октября
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Свердловской и Тюменской областях отмечается рост погрузки на сети РЖД, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).
Погрузка в ЯНАО за месяц выросла на 6,3% относительно октября прошлого года и достигла 1,2 млн тонн. С начала 2026 года ее объем составил 10,8 млн тонн (-0,7% относительно того же периода 2025 года). В Тюменской области погрузка в январе-октябре составила 9,3 млн тонн (+0,7%), однако по итогам октября она снизилась на 9,8%, достигнув 886,9 тыс. тонн. На 3,7% выросла погрузка в Свердловской области в октябре — до 4,3 млн тонн. При этом по итогам 10 месяцев отмечается снижение на 11%: всего за период было погружено 39,2 млн тонн.
В ЯНАО больше всего с начала года было погружено нефти и нефтепродуктов, строительных грузов, руды железной и марганцевой. В Тюменской области — нефти и нефтепродуктов, химикатов и соды, строительных грузов. В Свердловской области — строительных грузов, руды железной и марганцевой, черных металлов.