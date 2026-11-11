Медианная зарплата менеджеров по закупкам в Казани достигла 105 тысяч рублей

Медианная зарплата менеджеров по закупкам в Казани в октябре этого года составила 105 тыс. руб. В целом у специалистов в сфере закупок, снабжения, логистики и ВЭД показатель достиг 95 тыс. руб., увеличившись за год на 24%, сообщила пресс-служба консалтинговой компании «ЭТО5».