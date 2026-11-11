Директор «ПК по ОЖФ» осужден за падение наледи на прохожую в Пензе

ООО «ПК по ОЖФ» зарегистрировано 30 июля 2018 года в Пензе и работает в сфере содержания и обслуживания многоквартирных домов на договорной основе. Генеральным директором с момента основания является Рамиль Бадиков, он же выступает единственным учредителем. В 2025 году выручка ООО «ПК по ОЖФ» составила 6,3 млн руб. В 2026 году на ООО подала иск владелица автомобиля, поврежденного упавшим с крыши дома снегом. Дом обслуживается этой же УК.