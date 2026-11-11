Директор «ПК по ОЖФ» осужден за падение наледи на прохожую в Пензе
Глава УК должным образом не обслуживал крышу дома
Гендиректора пензенской управляющей компании ООО «ПК по ОЖФ» Рамиля Бадикова приговорили к условному сроку в 2,5 года и трехлетнему испытательному сроку. Его признали виновным в падении наледи с крыши жилого дома, в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
По данным суда, инцидент произошел 11 марта этого года у дома на пересечении улиц Циолковского и Леонова. С крыши на 68-лтенюю прохожую упали снежные массы. Женщина потеряла сознание, получив тяжкие травмы. Позднее она перенесла операцию.
Виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), признали директора УК, обслуживающей дом, — 41-летнего господина Бадикова. Суд признал, что он должным образом не обслуживал крышу МКД, тем самым создав опасность для жизни и здоровья прохожих.
С осужденного взыскали 16 тыс. руб. материального ущерба и 450 тыс. руб. компенсации морального вреда в счет потерпевшей. Позднее ее адвокат подал апелляционную жалобу, посчитав приговор мягким. Судебная коллегия облсуда ее не удовлетворила. Приговор вступил в законную силу.
ООО «ПК по ОЖФ» зарегистрировано 30 июля 2018 года в Пензе и работает в сфере содержания и обслуживания многоквартирных домов на договорной основе. Генеральным директором с момента основания является Рамиль Бадиков, он же выступает единственным учредителем. В 2025 году выручка ООО «ПК по ОЖФ» составила 6,3 млн руб. В 2026 году на ООО подала иск владелица автомобиля, поврежденного упавшим с крыши дома снегом. Дом обслуживается этой же УК.